Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня
В среду, 20 апреля, около 21:30 российские военные обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск, а позже - село Большая Костромка в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВРА Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Зеленодольска Дмитрия Невеселого.
"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Поэтому отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы при необходимости перейти сразу", - заявил Невеселый.
Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе стабильная и полностью контролируется ВСУ. При этом все районы Кривого Рога усиленно патрулируются.
"Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы", - подчеркнул Вилкул.
Напомним, вчера, 19 апреля, оккупанты обстреляли запрещенными кассетными снарядами объекты инфраструктуры города Зеленодольска.
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