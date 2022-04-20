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В Кривом Роге отказались от ночных богослужений на Пасху

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Днепропетровская область, Среда 20 апреля 2022 13:46
В Кривом Роге отказались от ночных богослужений на Пасху Фото: Спасо-Преображенский собор в Кривом Роге (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул решил запретить проведение богослужений в Пасхальную ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал политика.

Из-за сложной военной обстановки в Кривом Роге и окрестностях не будут проводить ночные богослужения. Ограничения будут также распространяться на освобожденные районы Херсонской области.

"Комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать с 22 до 5 часов утра. Уличное освещение будет, как всегда, выключено. Богослужение начнется в 5:30", – написал Вилкул.

Полиция и Нацгвардия на Пасху будут работать в усиленном режиме. В то же время общественный транспорт заработает с 5 утра.

Напомним, что СНБО призвал украинцев не распространять данные о нефтебазах.

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