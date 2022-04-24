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Из-за вражеских обстрелов жители оккупированных районов Донбасса остались без воды, - Денисова

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 18:48
Из-за вражеских обстрелов жители оккупированных районов Донбасса остались без воды, - Денисова Фото: жители оккупированных районов Донбасса остались без воды (фото t.me/denisovaombudsman)
Автор: Евгений Прокопенко

Из-за российских вражеских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Оккупанты артиллерией повредили 3 - й подъем водопровода канала Северский Донец-Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты потеряли водоснабжение.

В результате вражеских обстрелов обесточенной остается длительное время насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода.

Оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.

В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные стации, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. Сейчас этот объект обесточен, а потому централизованное водоснабжение в городах отсутствует.

Напомним, в Госдуме России предлагают принудить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов.

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