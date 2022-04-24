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Через ворожі обстріли жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води, - Денісова

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 18:48
Через ворожі обстріли жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води, - Денісова Фото: жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів втратили водопостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.

Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання у регіоні.

У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.

Нагадаємо, у Держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

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