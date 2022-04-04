Вражеские обстрелы Николаева: погибли 10 человек и 46 получили ранения

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и 46 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.
Сообщается, что предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.
Также кроме жилых домов, российские оккупанты обстреляли:
К тому же в результате атак были повреждены высоковольтные линии в Ингульском районе. Однако по состоянию на 18:30 сети отремонтированы.
Отмечается, что все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Также отсутствует электроснабжение в Бармашово.
Из-за повреждения в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. В частности, сейчас 240 абонентов без газа.
Ранее мы сообщали, что оккупанты снова обстреляли Николаев, среди жителей города есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что вчера, 3 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову. В результате обстрела погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.
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