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Вражеские обстрелы Николаева: погибли 10 человек и 46 получили ранения

Обстрел Николаева 4 апреля (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и 46 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

Сообщается, что предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Также кроме жилых домов, российские оккупанты обстреляли:

  • одну городскую больницу;
  • одну областную больницу;
  • центр профилактических болезней;
  • дом ребенка;
  • 11 детских садов;
  • 12 школ;
  • 1 ПТУ;
  • 2 филиала учреждений внешкольного образования.

К тому же в результате атак были повреждены высоковольтные линии в Ингульском районе. Однако по состоянию на 18:30 сети отремонтированы.

Отмечается, что все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Также отсутствует электроснабжение в Бармашово.

Из-за повреждения в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. В частности, сейчас 240 абонентов без газа.

Ранее мы сообщали, что оккупанты снова обстреляли Николаев, среди жителей города есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что вчера, 3 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову. В результате обстрела погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.

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