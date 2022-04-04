Оккупанты снова обстреляли Николаев: среди жителей города есть погибшие и раненые
Российские оккупанты днем 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. Серди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Преступности.НЕТ.
По его данным, в результате вражеского обстрела пострадали жилые кварталы города, а также гражданские объекты, в том числе медицинские. Во многих домах кассетными боеприпасами повреждены окна.
В результате обстрела среди жителей города есть погибшие и раненые.
Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал опубликовать информацию о последствиях сегодняшнего обстрела. Городской голова рекомендовал жителям держаться подальше от окон.
Фото: оккупанты обстреляли Николаев днем 4 апреля (news.pn)
Напомним, вчера, 3 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову. В результате обстрела погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.
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