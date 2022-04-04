Оккупанты снова обстреляли Николаев: среди жителей города есть погибшие и раненые

Российские оккупанты днем 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. Серди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Преступности.НЕТ.

По его данным, в результате вражеского обстрела пострадали жилые кварталы города, а также гражданские объекты, в том числе медицинские. Во многих домах кассетными боеприпасами повреждены окна. В результате обстрела среди жителей города есть погибшие и раненые. Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал опубликовать информацию о последствиях сегодняшнего обстрела. Городской голова рекомендовал жителям держаться подальше от окон. Фото: оккупанты обстреляли Николаев днем 4 апреля (news.pn)