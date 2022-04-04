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Ворожі обстріли Миколаєва: загинуло 10 людей та 46 отримали поранення

Обстріл Миколаєва 4 квітня (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали й цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. Внаслідок цього загинуло 10 людей та 46 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Повідомляється, що попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.

Також окрім житлових будинків, російські окупанти обстріляли:

  • одну міську лікарню;
  • одну обласну лікарню;
  • центр профілактичних хвороб;
  • будинок дитини;
  • 11 дитячих садків;
  • 12 шкіл;
  • 1 ПТУ;
  • 2 філії закладів позашкільної освіти.

До того ж внаслідок атак були пошкоджені високовольтні лінії в Інгульському районі. Однак станом на 18:30 мережі відремонтовано.

Зазначається, що все ще без живлення залишаються Снігурівка, Широке, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка. Також відсутнє електропостачання у Бармашовому.

Через пошкодження внаслідок обстрілів в Інгульському районі перекрито подачу газу до низки будинків на трьох вулицях. Зокрема, наразі 240 абонентів без газу.

Раніше ми повідомляли, що окупанти знову обстріляли Миколаїв, серед жителів міста є загиблі і поранені.

Також ми писали, що вчора, 3 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву і Очакову. В результаті обстрілу загинули 8 осіб, ще 34 отримали поранення.

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