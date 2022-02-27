Вражеская ракета попала в киевский радиоактивный могильник: угрозы населению нет

Попадание произошло ночью 27 февраля в 01:20. Персонал предприятия из-за продолжающегося массового обстрела находится в укрытии, из-за чего нет возможность оценки масштаба разрушений.

Сообщается, что автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя, однако камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов.

"Оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет", - говорится в публикации

Позже в ГИЯР проинформировали, что радиационный фон вблизи метро "Печерская" (в центре Киева) по состоянию на 03:20 - в норме и без изменений.

Радиационный фон в Киеве в норме - данные замера ночью (фото: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України)