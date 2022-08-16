UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл украинских войск в Херсонской области

Фото: вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл украинских войск в Херсонской области (defence-ua com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины возле Осокоровки в Херсонской области. Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад", - сказано в сообщении.

Потери оккупантов уточняются.

Напомним, в конце июля ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота РФ.

Кроме того, украинские бойцы показали на видео процесс уничтожение еще одной вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьДРГ