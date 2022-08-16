Вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл украинских войск в Херсонской области

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины возле Осокоровки в Херсонской области. Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

"Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота РФ.

Кроме того, украинские бойцы показали на видео процесс уничтожение еще одной вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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