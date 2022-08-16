Ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ у Херсонській області

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в тил Збройних сил України біля Осокорівки в Херсонській області. Українські бійці відкинули окупантів назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ у Харківській області. До неї входили морські піхотинці Північного флоту РФ.

Окрім того, українські біцці показали на відео процес знищення ще однієї ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

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