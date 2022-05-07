Вражеская авиация обстреляла Сумскую область. Есть пострадавший, - ОВА

Российская авиация открыла огонь по территориям Миропольской и Хотинской общин Сумской области. Во время обстрела был ранен пограничник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Во время обстрела самолеты открыли огонь и по российской территории.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, которые несли службу на этом направлении, успели укрыться”, - пишет Государственная пограничная служба.

Вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов.

"Воздушная тревога продолжается, угроза обстрелов и авиаударов остается! Пожалуйста, пребывайте в укрытиях", - пишет Живицкий.

Удар был нанесен ближе к обеду. Оккупанты применили ракеты "воздух - земля".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 апреля, в Сумской области ПВО сбила крылатую ракету оккупантов. В течение предыдущего дня, российские оккупанты прибегли к обстрелам приграничной территории минометами и гранатометами.

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