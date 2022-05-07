Ворожа авіація обстріляла Сумську область. Є постраждалий, - ОВА

Російська авіація відкрила вогонь по територіях Миропільської й Хотінської громад Сумської області. Під час обстрілу було поранено прикордонника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Удар було завдано близько в обід. Окупанти застосували ракети "повітря - земля".

"Повітряна тривога триває, загроза обстрілів і авіаударів лишається! Будь ласка, перебувайте в укриттях", - пише Живицький.

Фото: ворожа авіація обстріляла Сумську область (t.me/Zhyvytskyy/1996)

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Ворожа авіація двічі нанесла ракетно-бомбові удари по території Сумської області. Удари були нанесені на відстані близько 20 км один від одного парами літаків.

"Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися”, - пише Державна прикордонна служба.

Під час обстрілу літаки відкрили вогонь й по російській території.