"Вражаючі реформи": американський експерт оцінив успіхи української розвідки

Українська воєнна розвідка не лише успішно реформувалася після радянської епохи, а й демонструє здатність діяти в самому серці Росії - з агентурною мережею, атаками дронів та ліквідаціями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі.

Виступаючи під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: Єднаємося знову, щоб подолати світового агресора", Колбі відзначив успіхи української розвідки.

"Українська воєнна розвідка здатна ефективно працювати на території Російської Федерації. Цьому не здатні завадити ні російські сили безпеки, ні тисячі росгвардійців, - зазначив американський експерт.

Американський спеціаліст висловив захоплення результатами реформи української воєнної розвідки.

"По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки - ця служба має свою агентуру у рф і там працює. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва", - заявив Колбі.

У своєму аналізі Пол Колбі також порівняв професійний рівень розвідок двох воюючих країн, зазначивши, що українська розвідка значно переграє російську.

"Треба говорити про повний провал розвідки Росії. Вони думали, що увійдуть в Україну і це буде просто прогулянка. Що стосується їхньої еволюції, то вони зазнали цілої низки поразок", - резюмував експерт.