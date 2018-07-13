Скасовані рейси до Туреччини та Тунісу

Компанія Вravo Airways скасувала 4 рейси зі Львова до Туреччини та Туніс. Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту Львова у Facebook.

Як зазначається, авіакомпанії скасувала рейси на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись сьогодні, 13 липня, о 15:35 та 16:35.

Крім того, скасовано рейси на лінії Монастір-Львів-Монастір, які заплановані на 14 липня - о 12:30 та 13:40.

Так, вказані рейси відмінені авіакомпанією, про що поінформовані пасажири.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді створена робоча група з питань посилення відповідальності туристичних операторів.