Вravo Airways скасувала 4 рейси зі Львова

Новини Суспільство 13.07.2018 - 16:35
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Скасовані рейси до Туреччини та Тунісу

Компанія Вravo Airways скасувала 4 рейси зі Львова до Туреччини та Туніс. Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту Львова у Facebook.

Як зазначається, авіакомпанії скасувала рейси на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись сьогодні, 13 липня, о 15:35 та 16:35.

Крім того, скасовано рейси на лінії Монастір-Львів-Монастір, які заплановані на 14 липня -  о 12:30 та 13:40.

Так, вказані рейси відмінені авіакомпанією, про що поінформовані пасажири.

Вravo Airways скасувала 4 рейси зі Львова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді створена робоча група з питань посилення відповідальності туристичних операторів.

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Теги:  Львів,  авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС