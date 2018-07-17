Вратарь сборной Украины провел первую тренировку в "Реале"

Лунин начал подготовку к новому сезону с мадридским клубом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел дебютную тренировку в мадридском "Реале", который начал подготовку к сезону 2018/19. Об этом сообщает официальный сайт "королевского клуба".

Занятия началось с колективного поздравления Гарета Бейла, которому исполнилось 29 лет. Андрей Лунин лично поздравил героя финала Лиги чемпионов в Киеве.

Накануне йутболисты мадридского клуба вышли из отпуска и прошли медицинское обследование. Чемпионат Испании стартует в августе.

Лунин подписал с "Реалом" шестилетний контракт, однако в ближайшее время может отправиться в аренду для получение игровой практики.

Напомним, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко накануне нового сезона начал подготовку с командой. ранее сообщалось о том, что в услугах 21-летнего украинца заинтересован "Вулверхэмптон".