Воротар збірної України провів перше тренування в "Реалі"

Лунін почав підготовку до нового сезону з мадридським клубом

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів дебютне тренування в мадридському "Реалі", який почав підготовку до сезону 2018/19. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського клубу".

Заняття почалося з колективного привітання Гарета Бейла, якому виповнилося 29 років. Андрій Лунін особисто привітав героя фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Напередодні йутболісти мадридського клубу вийшли з відпустки і пройшли медичне обстеження. Чемпіонат Іспанії стартує в серпні.

Лунін підписав з "Реалом" шестирічний контракт, проте найближчим часом може відправитися в оренду для отримання ігрової практики.

Нагадаємо, півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко напередодні нового сезону розпочав підготовку з командою. раніше повідомлялося про те, що в послугах 21-річного українця зацікавлений "Вулверхемптон".