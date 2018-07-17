Воротар збірної України провів перше тренування в "Реалі"
Лунін почав підготовку до нового сезону з мадридським клубом
Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів дебютне тренування в мадридському "Реалі", який почав підготовку до сезону 2018/19. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського клубу".
Заняття почалося з колективного привітання Гарета Бейла, якому виповнилося 29 років. Андрій Лунін особисто привітав героя фіналу Ліги чемпіонів в Києві.
Trabajo modo #RMCity #HalaMadrid pic.twitter.com/5yHsxyog9A— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2018
Напередодні йутболісти мадридського клубу вийшли з відпустки і пройшли медичне обстеження. Чемпіонат Іспанії стартує в серпні.
Лунін підписав з "Реалом" шестирічний контракт, проте найближчим часом може відправитися в оренду для отримання ігрової практики.
Нагадаємо, півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко напередодні нового сезону розпочав підготовку з командою. раніше повідомлялося про те, що в послугах 21-річного українця зацікавлений "Вулверхемптон".