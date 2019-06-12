Вратарь сборной Германии Нойер установил уникальный рекорд

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в матче отбора на Евро-2020 против Эстонии (8:0) установил рекорд национальной команды. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

В активе 33-летнего голкипера 37 матчей на ноль, он стал лучшим в истории "бундестим" по этому показателю, опередив Зеппа Майера. Он в период с 1966 по 1979 год провел за сборную 36 матчей без пропущенных голов.

Всего на счету Нойера 88 матчей за Германию. В составе сборной он становился чемпионом мира в 2014 году.

Сборная Германии набрала 9 очков и занимает второе место в группе С с одним матчем в запасе, отставая от команды Северной Ирландии на три очка. В активе Эстонии 0 очков и последнее место в турнирной таблице.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.