Воротар збірної Німеччини Нойєр встановив унікальний рекорд

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр в матчі відбору на Євро-2020 проти Естонії (8:0) встановив рекорд національної команди. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

В активі 33-річного голкіпера 37 матчів на нуль, він став кращим в історії "бундестім" за цим показником, випередивши Зеппа Майера. Він в період з 1966 по 1979 рік провів за збірну 36 матчів без пропущених голів.

Всього на рахунку Нойєра 88 матчів за Німеччину. У складі збірної він ставав чемпіоном світу в 2014 році.

Збірна Німеччини набрала 9 очок і посідає друге місце в групі С з одним матчем у запасі, відстаючи від команди Північної Ірландії на три очки. В активі Естонії 0 очок і останнє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, збірна України у відборі на Євро-2020 видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.