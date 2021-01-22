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Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Автор: Вера Олейник

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

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Об этом пишет Sky Sports.

Случилось это 19 января в матче 23 тура чемпионата против команды "Челтенхэм Таун" (1:1). На 12 минуте еще при нулевом счете Кинг достаточно сильно выбил мяч от ворот, который долетел почти до штрафной соперника. Расстояние составило 96,01 метра.

До этого рекорд принадлежал другому вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу. Он в ноябре 2013 года поразил ворот "Саутгемптона" с 91,9 метра.

Комментируя свой гол в интервью для официального сайта "Ньюпорт", Кинг признался, что никогда даже не мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, недавно испанский футбольный клуб третьего дивизиона впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту.

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