Воротар чемпіонату Англії забив гол і потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

Голкіпер футбольного клубу "Ньюпорт Каунті" Том Кінг, який виступає в четвертій за рівнем англійській лізі, став автором унікального голу. Він навіть увійшов до Книги рекордів Гіннесса.

Про це пише Sky Sports.

Сталося це 19 січня в матчі 23 туру чемпіонату проти команди "Челтенхем Таун" (1:1). На 12 хвилині ще за нульового рахунку Кінг досить сильно вибив м'яч від воріт, який долетів майже до штрафної суперника. Відстань склала 96,01 метра.

До цього рекорд належав іншому воротареві "Сток Сіті" Асміру Беговичу. Він в листопаді 2013 року вразив воріт "Саутгемптона" з 91,9 метра.

Коментуючи свій гол в інтерв'ю для офіційного сайту "Ньюпорт", Кінг зізнався, що ніколи навіть не мріяв потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Нагадаємо, нещодавно іспанський футбольний клуб третього дивізіону вперше в історії купив гравця виключно за криптовалюту.