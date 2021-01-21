Впервые в истории футбола игрока приобрели за криптовалюту

Фото: Давид Барраль (twitter.com/barral23)

Мадридский клуб третьего дивизиона Испании "Интернасьонал" приобрел нападающего Давида Барраля. Трансфер войдет в историю футбола как первый, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте.

Об этом сам клуб сообщил в Twitter.

Там отметили, что это стало возможно благодаря сотрудничеству с платформой, позволяющей покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

FICHAJE

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Сумма трансфера не разглашается, по состоянию на 21 января один биткоин котируется около 1 млн грн.

37-летний Барраль подписал контракт до лета 2021 года. Форвард является воспитанником мадридского "Реала", за который так ни разу и не сыграл. Игрок сменил около десятка команд.

Ранее приобретение футболиста за биткоины состоялось на любительском уровне. Турецкий "Харунустаспор" в 2018 году расплатился за покупку Омера Фарука Кироглу 0,0524 биткоином (48 795,16 грн по нынешнему курсу) и двумя с половиной тысячами турецких лир (9 529 грн по нынешнему курсу). Президент клуба тогда не скрывал, что специально провернул такую сделку, чтобы о команде этом написали в газетах.

Incredible.



A Turkish club are paying one of their players in Bitcoin



Full story: https://t.co/jNQf8bZMiI pic.twitter.com/HpNPFCPNv3 — BBC Sport (@BBCSport) January 30, 2018

Напомним, за мадридский "Реал" дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.