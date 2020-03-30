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Воротар "Баварії" Нойєр не може домовиться з клубом про новий контракт

Новини » Спорт     30.03.2020 - 11:59
Воротар "Баварії" Нойєр не може домовиться з клубом про новий контракт
Фото: Мануель Нойєр (fcbayern.com)

Це відбувається на тлі інтересу "Челсі"

Воротар "Баварії" Мануель Нойєр не може домовитися з клубом про новий контракт. Про це повідомляє Bild.

Голкіпер хоче продовження до 2025 року, що дозволить йому грати до 39 років, проте керівництво мюнхенців готове надати угоду лише до 2023 року. Сторони шукають компроміс в термінах продовження контракту. Нинішня угода закінчується у 2021 році.

Водночас, "Челсі" має намір підписати Нойєра в разі продажу іспанського голкіпера Кепи Аррісабалагі.

У нинішньому сезоні 34-річний Нойер провів 37 матчів за мюнхенський клуб в усіх турнірах, пропустивши 38 голів.

"Баварія" очолює Бундеслігу, випереджаючи "Боруссію" Дортмунд на чотири очки. Чемпіонат Німеччини, як і практично всі футбольні турніри, припинений через пандемію коронавірусу.

Раніше стало відомо, що "Баварія" може придбати воротаря "Барселони" Марка-Андре тер стегон як заміну Нойєру.

Воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з туринським "Ювентусом" до літа 2021 року. Угода голкіпера розрахована до кінця поточного сезону.

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