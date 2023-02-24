Вранці Сумська та Чернігівська області знову перебували під обстрілом, - ОК "Північ"
Російські військові вранці 24 лютого обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог застосував великокаліберні міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".
Так, з 07:10 до 07:30 зафіксовано три парафії, ймовірно, з міномета 120 мм, у район перехрестя доріг Михальчина-Слобода – Грем'яч.
Крім того, з 09:50 до 10:00 повідомили про 8 парафій, ймовірно, з міномету 120 мм, у район н.п. Бояро-Лежачі.
В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній з міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.
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