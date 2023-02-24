Утром Сумская и Черниговская области вновь находились под обстрелом, - ОК "Север"
Российские военные утром 24 февраля обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг применил крупнокалиберные минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".
Так, с 07:10 до 07:30 зафиксировано три прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район перекрестка дорог Михальчина-Слобода - Гремяч.
Кроме того, с 09:50 до 10:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачие.
В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. На момент обстрела там находились около 120 пациентов.
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