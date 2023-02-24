Утром Сумская и Черниговская области вновь находились под обстрелом, - ОК "Север"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, с 07:10 до 07:30 зафиксировано три прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район перекрестка дорог Михальчина-Слобода - Гремяч.

Кроме того, с 09:50 до 10:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачие.

В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.