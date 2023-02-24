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Утром Сумская и Черниговская области вновь находились под обстрелом, - ОК "Север"

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Пятница 24 февраля 2023 11:11
Утром Сумская и Черниговская области вновь находились под обстрелом, - ОК "Север" Фото: утром Сумская и Черниговская области вновь находились под обстрелом (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские военные утром 24 февраля обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг применил крупнокалиберные минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, с 07:10 до 07:30 зафиксировано три прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район перекрестка дорог Михальчина-Слобода - Гремяч.

Кроме того, с 09:50 до 10:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачие.

В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. На момент обстрела там находились около 120 пациентов.

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Сумская область Черниговская область
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