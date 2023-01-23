Вранці росіяни відкрили вогонь по Сумській області: є руйнування (відео)

Російські війська вранці 23 січня відкрили мінометний вогонь по селу Бояро-Лежачі в Сумській області. Внаслідок масованого обстрілу є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, до центру села прилетіло 15 мін. Внаслідок чого пошкоджено будинок старостата, будинок культури, магазин та лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли з артилерії та мінометів кілька громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак поранення отримав цивільний, є руйнування та пошкодження житлових будинків.

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