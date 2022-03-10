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Враг уничтожил частные дома под Сумами: начато расследование из-за гибели мужчины

Автор: Светлана Мащенко

Российские войска совершили авианалет на село Битиця Сумской области, где погиб 45-летний мужчина, а воронки от сброса бомб достигали шести метров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Так, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, 7 и 8 марта 2022 года в вечернее время нанесли серию авиационных ударов по жилым домам в с. Битиця Сумского района.

В результате бомбардировки погиб 45-летний мужчина. Также разрушены два жилых дома. На месте сброса бомб образовались воронки глубиной от 1,5 м до 6 м.

Ранее мы писали, что враг обстрелял здание ГСЧС в Мариуполе.

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