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Враг атаковал Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

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Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 16:02
Враг атаковал Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области Коллаж РБК-Украина: В Мариуполе обстреляли здание ГСЧС
Автор: Светлана Мащенко

Российские войска попали и частично разрушили здание Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, что находится в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Здание ГСЧС находится по адресу улица Митрополитская, дом 175.

В ведомстве показали, что часть здания разрушена, на месте работают спасатели.

"Добрались отбросы и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты продолжают держать Мариуполь в осаде и обстреливать город.

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