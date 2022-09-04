Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены частный дом, склады и проходная местного завода.

По предварительным данным, без погибших и раненых.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску в Днепропетровской области, в результате атаки погиб ребенок.

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