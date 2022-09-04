UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: враг трижды ударил по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью трижды ударили по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены частный дом, склады и проходная местного завода.

По предварительным данным, без погибших и раненых.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску в Днепропетровской области, в результате атаки погиб ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь