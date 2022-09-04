Ворог тричі вдарив по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти вночі тричі вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
У Нікополі сталася пожежа. Вогонь вже локалізували. У місті пошкоджено 5 житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок, склади та прохідну місцевого заводу.
За попередніми даними, без загиблих і поранених.
Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Зеленодольську в Дніпропетровській області, унаслідок атаки загинула дитина.
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