Ворог не зміг відновити наступ на Слов'янськ і провалив розвідку під Харковом, - Генштаб

Російські окупанти не змогли сформувати наступ на Слов'янськ і провалили розвідку в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів ЗС Білорусі, залучених до прикриття ділянки кордону. У прикордонних районах ведеться розвідка БПЛА. Є загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянку україно-російського кордону. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для утримання рубежів. Здійснював обстріли з артилерії різних калібрів, зокрема неподалік Руських і Черкаських Тишків, розплідника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Слов'янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська. Здійснював вогняне ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібрівного, Новомиколаївки та інших.

Після авіаудару неподалік від Гусарівки окупанти спробували піти в наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем і відкинули загарбників назад.

На Краматорському напрямку противник стріляв зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка. Завдав авіаударів поблизу Верхнекаменського. Ворог вів штурм поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаудари зафіксовані поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів і Покровського. Всі спроби штурму за напрямками населених пунктів Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаударів поблизу Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БПЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.

Залишається високий рівень загрози ракетних ударів по всій території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області), але ця інформація не відповідає дійсності.

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