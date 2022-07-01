Враг сконцентрировался на окружении Лисичанска с юга и запада, - Генштаб

Войска противника основные усилия сосредоточили на окружении войск ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада, также ведут штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Лисичанском направлении войска РФ обстреливают позиции защитников Украины со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчоярка. Оккупанты пытаются взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, но успеха не имели.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области, Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий. Так, из артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Базалиевка, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Большая Бабка и Пришиб.

На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки. Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Майорска и Угледарской ТЭС, пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ производили обстрелы позиций ВСУ со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.