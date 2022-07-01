Ворог сконцентрувався на оточенні Лисичанська з півдня і заходу, - Генштаб

Війська противника основні зусилля зосередили на оточенні військ ЗСУ в Лисичанському районі з півдня і заходу, також ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Лисичанському напрямку війська РФ обстрілюють позиції захисників України зі ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ і Вовчоярка. Окупанти намагаються взяти під контроль ділянку автодороги Бахмут – Лисичанськ, але успіху не мали.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області, Старикове та Атинське Сумської області.

На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій. Так, з артилерії обстріляні райони населених пунктів Базаліївка, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Велика Бабка і Пришиб.

На Слов'янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються і намагаються поліпшити тактичне становище. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки. Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює з артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Майорська і Вугледарської ТЕС, намагається поліпшити тактичне положення в напрямку населеного пункту Покровське, успіху немає.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ здійснювали обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкіне, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БПЛА. У готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.