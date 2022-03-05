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Враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию, - Резников

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 09:23
Враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Алексей Резников обратился к гражданам Украины. По его словам, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Facebook.

Как отметил Резников, продолжается десятый день сопротивления российским террористам. "Благодаря всему нашему народу планы кремля за двое суток покорить украинцев, захватить большие города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились", - написал он.

Резников сообщил, что учитывая снижение темпов наступления и сопротивление Украинцев, Россия меняет тактику. На сегодняшний день наиболее уязвимым является украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидро электростанции.

Что касается текущей ситуации по направлениям, отметил Резников, Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

По его словам, основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам.

На Волынском направлении положение наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водной преградой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно осуществляют огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению окружения города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины проводят отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов, добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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