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Ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію України, - Резніков

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Україна, Субота 05 березня 2022 09:23
Ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію України, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони Олексій Резніков звернуся до громадян України. За його словами, ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міноборони в Facebook.

Як зазначив Резніков, триває десятий день опору російським терористам. "Завдяки всьому нашому народу плани кремля за дві доби підкорити українців, захопити великі міста, змістити керівництво держави та приєднати Україну до Росії провалилися", - написав він.

Резніков повідомив, що з огляду на зниження темпів наступу та спротив Українців, Росія змінює тактику. На сьогоднішній день найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної як атомні та гідро електростанції.

Що стосується поточної ситуації по напрямках, повідомив Резніков, Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтіснюючи ворога, зазначив він.

За його словами, основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів повідомив Резніков.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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