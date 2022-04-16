Враг продолжает частичное блокирование города Харькова и его обстрелы, - сводки Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 52-х суток российской агрессии против Украины. Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил. Отмечается перемещение, вероятно отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа.

Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики движутся к районам загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичное блокирование города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюм было сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника на направлении населенных пунктов изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Оккупанты принимают меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытаются улучшить тактическое положение. Продолжают обстрелы на большинстве направлений.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник осуществляет постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений, во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний, пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Успеха не имеет.

В районе города Торецк враг продолжает осуществлять периодический огневой воздействие с целью истощения наших войск. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнение запасов, инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Хрещенивка и усилению своих передовых позиций, вероятно подразделениями мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и будет пытаться возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельное группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществление огневой поддержки на приморском направлении.

Несмотря на пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 10 атак врага, уничтожено 3 танка, 1 бронетранспортер, 1 единица специальной техники, 2 автомобиля и 3 артиллерийские системы противника. Также захвачено 1 бронетранспортер оккупантов.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и две крылатые ракеты.