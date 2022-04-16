Ворог продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 52-ї доби російської агресії проти України. Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу.

Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.

Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Окупанти вживають заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагаються покращити тактичне положення. Продовжують обстріли на більшості напрямків.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.

В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури України.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 3 танки, 1 бронетранспортер, 1 одиницю спеціальної техніки, 2 автомобілі та 3 артилерійські системи противника. Також захоплено 1 бронетранспортер окупантів.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА та дві крилаті ракети.