Враг применяет артиллерию и обстреливает из "Градов": как пришли сутки в Харьковской области

Вчера российские оккупационные войска 39 раз наносили артиллерийские и минометные обстрелы. Пострадали районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей.

От обстрелов "Градами" возникли пожары в Киевском, Шевченковском районе и на Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В Харькове вчера не было авиационных ударов, но наблюдалась активность российских беспилотных летательных аппаратов, которые "разведывают" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Изюмском районе. В этом направлении ВСУ уничтожили вражеский самолет и беспилотник.