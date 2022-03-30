Ворог застосовує артилерію та обстрілює з "Градів": як прийшла доба у Харківській області

У Харківській області тривають активні бойові дії. За минулу добу російські окупанти здійснили 180 обстрілів з реактивної системи залпового вогню "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Вчора російські окупаційні війська 39 разів наносили артилерійські та мінометні обстріли. Постраждали райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.
Від обстрілів "Градами" виникли пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих немає.
У Харкові вчора не було авіаційних ударів, але спостерігалася активність російських безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.
Найтяжча ситуація зараз в Ізюмському районі. У цьому напрямку ЗСУ знищили ворожий літак та безпілотник.
Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі атакували три промислові об'єкти у Хмельницькій області.
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