Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

По его словам, ночь в Одессе и области прошла спокойно, однако звучали звуки сирены. Это свидетельствует о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов.

Кроме того, Братчук напомнил о морских минах, которые обнаруживают в Черном море. Эти мины Россия захватила еще в 2014 году в Севастополе.