ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Новина українською →
Одесская область, Среда 30 марта 2022 09:23
Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА Фото: в Одесской области армия РФ проводят воздушную разведку (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области. Таким образом армия РФ изучает информацию о важных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, ночь в Одессе и области прошла спокойно, однако звучали звуки сирены. Это свидетельствует о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов.

Кроме того, Братчук напомнил о морских минах, которые обнаруживают в Черном море. Эти мины Россия захватила еще в 2014 году в Севастополе.

Напомним, ранее о российских морских минах, обнаруженных у побережья Турции и Румынии, заявили в Министерстве иностранных дел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Одесса
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле