Враг постоянно атакует Нежин и хаотично обстреливает Чернигов, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса .

По словам губернатора, Нежин постоянно подвергается атакам противника. Кроме того, оккупанты осуществляют хаотичные обстрелы Чернигова, разрушая гражданскую инфраструктуру.

"Это агонические обстрелы врага. Противник продолжает терять много ресурсов как в технике, так и в людях. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары", - отметил Чаус.

Он добавил, что аварийные коммунальные службы работают для восстановления газо - и электроснабжения. В некоторые общины Черниговской области сегодня собираются доставить гуманитарную помощь.

"К сожалению, повторюсь, есть общины, куда мы на сегодня доехать не можем, и мы не знаем, что там происходит. Такое тоже есть и это обидно. Там враг и доступа туда нет", - добавил глава ОВА.