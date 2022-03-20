Ворог постійно атакує Ніжин та хаотично обстрілює Чернігів, - голова ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

За словами губернатора, Ніжин постійно піддається атакам противника. Крім того, окупанти здійснюють хаотичні обстріли Чернігова, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

"Це агонічні обстріли ворога. Противник продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України наносять нищівних ударів", - зазначив Чаус.

Він додав, що аварійні комунальні служби працюють для відновлення газо- та світлопостачання. В деякі громади Чернігівської області сьогодні збираються доставити гуманітарну допомогу.

"На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема", - додав очільник ОВА.