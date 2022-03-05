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Враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ

Автор: Татьяна Самарук

После вторжения России в Украину, враг терпит значительные потери. Поэтому СБУ Украины предупреждает, что враг может распространять ложную информацию, чтобы деморализовать украинцев на информационном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, одним из таких фейков будет якобы видео из "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на территории Украины. Роли заключенных, попавших в плен ВСУ, исполнят дезертиры или преступники из ОРДЛО.

"Можем подсказать оккупантам: не тратитесь на постановку и актеров! Берите любое видео ваших воинов из плена – мы делимся ими каждый день и в очень большом количестве! И там есть немало интересного для Гааги!" – говорится в сообщении.

К тому же оккупанты создают фейковые страницы украинских органов власти или чиновников. На них публикуют ложные сообщения о капитуляции Украины. Нужно всегда проверять страницы в соцсетях на подлинность.

Кроме того, в Херсоне и Мелитополе через захваченное оборудование кафиры ретранслируют российское ТВ.

"Включать и слушать эту пропаганду не стоит - вредно здоровью. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины", которые распространяются на оккупированных территориях", - советует СБУ.

Ранее мы сообщали, что в СНБО разоблачили очередной фейк российских оккупантов.

Также мы писали, что украинцев предупредили о новом фейке. Якобы оккупанты будут звонить с просьбой навести цель для бомбардировки.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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Вторжение России в Украину