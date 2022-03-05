Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ

Зокрема, одним з таких фейків буде нібито відео з "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на території України. Ролі ув’язнених, котрі потрапили в полон ЗСУ, виконають дезертири чи злочинці з ОРДЛО.

"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - йдеться у повідомленні.

До того ж окупанти створюють фейкові сторінки українських органів влади чи посадовців. На них вони публікують неправдиві повідомлення про капітуляцію України. Потрібно завжди перевіряти сторінки у соцмережах на справжність.

Окрім того, у Херсоні та Мелітополі через захоплене обладнання окупанти ретранслюють російське ТБ.

"Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", котрі поширюють на окупованих територіях", - радить СБУ.