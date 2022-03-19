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Ворог планував реалізувати операцію максимум за 30 днів, – Маляр

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Субота 19 березня 2022 16:44
Ворог планував реалізувати операцію максимум за 30 днів, – Маляр Фото: Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на заяву колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса щодо переговорних позицій України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Те, що війна виснажує нашого ворога, це абсолютно точно. Ворог планував за 30 днів по максимуму реалізувати свою операцію, тому у них дійсно ресурс був розрахований на цей період", – розповіла Маляр.

Однак, представниця Міноборони впевнена, що списувати РФ зарано та неправильно з погляду захисту держави. Наразі Україна повинна бути готовою до всіх можливих сценаріїв.

"Але те, що російським військам на території України була завдана велика шкода і вони понесли величезні втрати – це так. Те, що вони шукають шляхи поповнення особового складу, техніки, звертаються до інших країн по допомогу, свідчить про те, що їм складно", – додала Маляр.

Окрім того, вона назвала важливим підрив економічного становища Росії санкціями. Проте, наявний ресурс поки дозволяє РФ триматися на плаву, і це розуміють в Україні.

Напередодні генерал Ходжес спрогнозував втрату Росією ресурсів для війни через 10-12 днів. Після цього російська влада намагатиметься "заморозити" конфлікт, але Україна може використати ці обставини в перемовинах.

Нагадаємо, що Командування повітряних сил підтвердило удар РФ по складах на Івано-Франківщині.

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