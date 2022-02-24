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Враг не ожидал такого сопротивления, - Резников о том, как украинцы дают отпор оккупантам

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 22:39
Враг не ожидал такого сопротивления, - Резников о том, как украинцы дают отпор оккупантам Фото: Алекксей Резников, министр обороны Украины (Ковальчук Виктор/УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Украинцы дают отпор российским оккупантам уже более 16 часов. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал некоторые подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины.

По его словам, тяжелые бои все еще продолжаются в Луганской, Сумской области, также в северной части от украинской столицы. Непростая ситуация сейчас и на юге страны.

Однако украинские Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ.

"Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны", - отметил Резников.

Украинцы остановили наступление врага под Харьковом, вынудили его умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке Украины. Российские оккупанты уже сдаются в плен.

"Враг не ожидал такого сопротивления", - отметил Резников.

Тем не менее, Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант.

"Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше. Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим", - пишет министр обороны.

Напомним, что украинские военные вернули под контроль аэродром Гостомель. Об этом сообщил Арестович.

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