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Ворог не очікував такого опору, - Резніков про те, як українці дають відсіч окупантам

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 лютого 2022 22:39
Ворог не очікував такого опору, - Резніков про те, як українці дають відсіч окупантам Фото: Алекксей Резніков, Міністр оборони України (Ковальчук Віктор/УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Українці дають відсіч російським окупантам вже понад 16 годин. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деякі подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністра оборони України.

За його словами, важкі бої все ще тривають в Луганській, Сумській області, також в північній частині від української столиці. Непроста ситуація зараз і на півдні країни.

Однак українські Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До опору поступово долучається весь народ.

"Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони", - зазначив Резніков.

Українці зупинили наступ ворога під Харковом, змусили його замовкнути й відкинули на багатьох ділянках на сході України. Російські окупанти вже здаються в полон.

"Ворог не очікував такого опору", - зазначив Резніков.

Тим не менш, Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант.

"Але наша армія готова зустріти його. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, отриманої від партнерів. Її буде ще більше. Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського божевілля. Ми на своїй землі та не відступимо", - пише міністр оборони.

Нагадаємо, що українські військові повернули під контроль аеродром Гостомель. Про це повідомив Арестович.

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