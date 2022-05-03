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Враг несет потери. В Запорожской области продолжаются бои на подступах к Гуляйполю

Фото: в Запорожской области продолжаются бои возле Гуляйполя (военТВ)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области продолжаются бои на подступах к Гуляйполю и к востоку от него, враг терпит потери. На оккупированных территориях активно продолжает развиваться сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"В минувшие сутки спасатели службы по чрезвычайным ситуациям локализовали 2 пожара, причиной которых стали обстрелы мирного населения войсками РФ. В Орехове в результате вражеской атаки горело подсобное помещение СТО общей площадью 90 кв. м и пристройка к дому на площади 4 кв. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехники ГСЧС уничтожили в Запорожском районе вблизи Новояковловки 24 единицы остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами современного производства.

Как сообщалось, 3 мая из Запорожской области запланирована эвакуация. Жители городов Токмак и Васильевка уже могут выходить и ожидать на колонну транспорта.

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