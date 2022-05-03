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Ворог зазнає втрат. У Запорізькій області тривають бої на підступах до Гуляйполя

Фото: у Запорізькій області тривають бої біля Гуляйполя (военТВ)
Автор: Наталія Гурковська

В Запорізькій області тривають бої на підступах до Гуляйполя та на схід від нього, ворог зазнає втрат. На окупованих територіях активно продовжує розвиватися рух опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"Минулої доби рятувальники служби з надзвичайних ситуацій локалізували 2 пожежі, причиною яких стали обстріли мирного населення військами РФ. В Оріхові внаслідок ворожої атаки горіло підсобне приміщення СТО загальною площею 90 кв. м та прибудова до будинку на площі 4 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Крім того, піротехніки ДСНС знищили у Запорізькому районі поблизу Новояковлівки 24 одиниці залишків реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами сучасного виробництва.

Як повідомлялось, 3 травня із Запорізької області запланована евакуація. Жителі міст Токмак і Василівка вже можуть виходити і очікувати на колону транспорту.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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