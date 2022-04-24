Враг наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии, - сводка Генштаба

Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глибоцкий и Калинино Гомельская области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии до 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиций наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет огневой влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения.

Оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжает осуществлять огневое воздействие и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник предпринимает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, на отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, осуществляет огневой влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры Украинских населенных пунктов.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожено 17 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 12 атак российских оккупантов, уничтожено 4 танка, 15 единиц бронированной и 4 единицы автомобильной техники, 5 артиллерийских систем.